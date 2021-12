Andere artikelen







Dit gaat nog net moet niet zwaarder worden.



Er zijn duizende vissers onder u zullen er ook vele zijn, zoals ik al vertelde ik woon in Thailand, evenals in Holland ging ik hier ook regelmatig vissen.

Zie het artikel.

Het vissen in Thailand lukt niet in openbaar water althans slecht in de sloten en rivieren staat om de 100 meter een groot net. Ik vis dus in visvijvers die zijn er genoeg. vlakbij is er een van ongeveer drie voetbalvelden groot. Veel en voor mij dikwijls te groten vissen. een half jaar geleden besloot ik daar niet meer heen te gaan, vissen van 40 tot60 kg zijn gewoon, ik vind een kilo of 5 a 6 genoeg die groten is mooi voor jonge mensen maar voor mij te zwaar. Dat het geen visserslatijn is lat ik jullie zien.

Groeten Theo.







Deze kan je niet alleen vangen.





Mijn buurman. voor mij te zwaar als ik die beet krijg laat ik hem gaan.







Redone 19 jan 2017 15:08 Oeps, ik heb wel veel op karper en snoekbaars gevist, karper voor de sport en de snoekbaars om te eten.

Onze schoondochter komt uit Thailand, een mooi land, zelf zijn we er ook een keer geweest!!